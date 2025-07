Unfall im Erzgebirge: Ford-Fahrer hat Vorfahrt – plötzlich kracht es

Bei einem Verkehrsunfall bei Schneeberg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das weiß die Polizei zum Unfallhergang.

Am Mittwoch gegen 9.55 Uhr fuhr in der Nähe von Schneeberg der 58-jähriger Fahrer eines Pkw Ford die Hundshübler Straße in Richtung Schneeberg entlang. Zur gleichen Zeit war ein 84-jähriger Seat-Fahrer auf der Karlsbader Straße aus Richtung Zschorlau in Richtung Schneeberg unterwegs. In der weiteren Folge bog der Seat nach links auf die...