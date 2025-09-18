Unfall im Erzgebirge: Mopedfahrer nicht nur ohne Betriebs- und Fahrerlaubnis unterwegs

Der 17-Jährige verletzt sich bei einer Kollision leicht. Allerdings warten jetzt mehrere Anzeigen auf ihn.

Das Moped ohne Betriebserlaubnis, er selbst offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis: Sein Unfall in Lauter hat für einen 17-Jährigen wohl noch einige Konsequenzen mehr als seine Blessuren. Laut Polizei war Folgendes passiert: In der Hauptstraße war der Jugendliche am Mittwochabend mit seinem Simson-Moped gegen einen geparkten...