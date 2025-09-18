Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Unfall im Erzgebirge: Mopedfahrer nicht nur ohne Betriebs- und Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Mopedfahrer hat sich in Lauter bei einem Unfall leicht verletzt.
Ein Mopedfahrer hat sich in Lauter bei einem Unfall leicht verletzt.
Ein Mopedfahrer hat sich in Lauter bei einem Unfall leicht verletzt.
Ein Mopedfahrer hat sich in Lauter bei einem Unfall leicht verletzt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Aue
Unfall im Erzgebirge: Mopedfahrer nicht nur ohne Betriebs- und Fahrerlaubnis unterwegs
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der 17-Jährige verletzt sich bei einer Kollision leicht. Allerdings warten jetzt mehrere Anzeigen auf ihn.

Das Moped ohne Betriebserlaubnis, er selbst offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis: Sein Unfall in Lauter hat für einen 17-Jährigen wohl noch einige Konsequenzen mehr als seine Blessuren. Laut Polizei war Folgendes passiert: In der Hauptstraße war der Jugendliche am Mittwochabend mit seinem Simson-Moped gegen einen geparkten...
