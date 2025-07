Unfall in Schneeberg: Zwei Frauen müssen ins Krankenhaus - Alkohol im Spiel

Ein Fahrzeug ist in der Nacht zu Samstag in Schneeberg von der Fahrbahn abgekommen. Fahrerin und Beifahrerin wurden verletzt.

In der Nacht zu Samstag ereignete sich in Schneeberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Kurz nach Mitternacht war eine 24-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Bruno-Dost-Straße in Richtung B 93 unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.