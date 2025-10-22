Ungewöhnlicher Wohnungsbrand im Erzgebirge: Bürostuhl steht plötzlich in Flammen

Einen ungewöhnlichen Brand hat es am Mittwoch in Schneeberg gegeben. Ein Bürostuhl brannte plötzlich in einer Wohnung. Eine aufmerksame Nachbarin reagiert schnell.

Einen ungewöhnlichen Brand hat es am Mittwochvormittag in Schneeberg gegeben. Gegen 9.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema an die Gartenstraße gerufen.