Unwetter im Erzgebirge: „Sonderlage“ in Lößnitz mit knapp 60 Einsätzen - Bahnhofstraße in Aue steht unter Wasser

Die Wassermassen beim Unwetter am Sonntag haben für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt. Die Feuerwehren waren bis in die Nacht im Einsatz.

Das Unwetter am Sonntagnachmittag über dem Westerzgebirge hat insbesondere Aue und Lößnitz heftig getroffen. Mehrere Straßen standen in beiden Orten unter Wasser, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. In Aue wurde laut Deutschem Wetterdienst ein Spitzenwert beim Niederschlag gemessen, dort fielen 96 Liter pro Quadratmeter. Dazu kamen...