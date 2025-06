Vekehrsunfall in Lauter-Bernbach

Ein Motorradfahrer ist auf der Beierfelder Straße von einem Auto erfasst worden.

Am Samstagmorgen kam es auf der Beierfelder Straße in Lauter-Bernsbach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 48-jähriger Toyota-Fahrer wollte kurz nah 9 Uhr in die Einmündung Bockweg abbiegen, als er mit einem bevorrechtigten Motorradfahrer (Fahrer: 43 Jahre) zusammenstieß. Der KTM-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen...