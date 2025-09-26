Verkehrsunfall: Elfjähriges Kind in Aue schwer verletzt

Ein Kind stürzte beim Überqueren der Straße gegen ein fahrendes Auto. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein elfjähriger Junge in Aue bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut der Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich das Unglück gegen 14.30 Uhr auf der Lößnitzer Straße im Ortsteil Aue. Der Junge war dabei, die Fahrbahn zu überqueren, als sich aus Richtung Stadtzentrum ein Pkw näherte. Offenbar bemerkte...