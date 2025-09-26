Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Aue wurde ein Kind beim Überqueren einer Straße schwer verletzt.
In Aue wurde ein Kind beim Überqueren einer Straße schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa/Archiv
In Aue wurde ein Kind beim Überqueren einer Straße schwer verletzt.
In Aue wurde ein Kind beim Überqueren einer Straße schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Aue
Verkehrsunfall: Elfjähriges Kind in Aue schwer verletzt
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Kind stürzte beim Überqueren der Straße gegen ein fahrendes Auto. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein elfjähriger Junge in Aue bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut der Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich das Unglück gegen 14.30 Uhr auf der Lößnitzer Straße im Ortsteil Aue. Der Junge war dabei, die Fahrbahn zu überqueren, als sich aus Richtung Stadtzentrum ein Pkw näherte. Offenbar bemerkte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
16.09.2025
1 min.
Unfallflucht im Vogtland: Jugendlicher Simson-Fahrer stürzt – Lkw fährt weiter
Die Polizei in Plauen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.
Unfallflucht bei Markneukirchen: Ein 16-Jähriger stürzte mit seiner Simson, weil ihm ein Lkw auf der engen Straße entgegenkam. Die Polizei ermittelt.
Jakob Nützler
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
27.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Kind bei Unfall schwer verletzt
Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Auf der B 171 in Zöblitz erfasste ein Audi einen elfjährigen Jungen, der die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Holk Dohle
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
Mehr Artikel