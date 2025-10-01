Vogelbeerfest im Erzgebirge startet mit einigen Neuheiten – „Königin“ erzählt von ihrem ersten Jahr

Aue
Christina Lötzsch ist das Amt als Vogelbeerkönigin von Lauter wie auf den Leib geschneidert. Nun hofft sie beim „Heimspiel“ auf viele Besucher. Denn am Freitag startet das 29. Vogelbeerfest – und das bietet so manche Neuerung.
Wegen des Termins im Herbst ist es jedes Jahr eines der letzten Volksfeste des jeweiligen Jahres im Erzgebirge. Und das soll es bleiben: das Vogelbeerfest in Lauter. Die 29. Auflage, die an diesem Freitag startet, stand laut Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) nie infrage. Ortsnachbarn wie Aue und Bockau mussten aus finanziellen...
