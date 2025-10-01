Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogelbeerfest im Erzgebirge startet mit einigen Neuheiten – „Königin“ erzählt von ihrem ersten Jahr

Zuhause bei Vogelbeerkönigin Christina Lötzsch: Vor der 39-Jährigen liegt ein straffes Festwochenende.
Zuhause bei Vogelbeerkönigin Christina Lötzsch: Vor der 39-Jährigen liegt ein straffes Festwochenende. Bild: Anna Neef
Aue
Vogelbeerfest im Erzgebirge startet mit einigen Neuheiten – „Königin“ erzählt von ihrem ersten Jahr
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christina Lötzsch ist das Amt als Vogelbeerkönigin von Lauter wie auf den Leib geschneidert. Nun hofft sie beim „Heimspiel“ auf viele Besucher. Denn am Freitag startet das 29. Vogelbeerfest – und das bietet so manche Neuerung.

Wegen des Termins im Herbst ist es jedes Jahr eines der letzten Volksfeste des jeweiligen Jahres im Erzgebirge. Und das soll es bleiben: das Vogelbeerfest in Lauter. Die 29. Auflage, die an diesem Freitag startet, stand laut Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler) nie infrage. Ortsnachbarn wie Aue und Bockau mussten aus finanziellen...
