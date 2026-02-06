MENÜ
  • Volksbank im Erzgebirge endlich komplett: Neubau erhält finalen Schliff

Die Fassade der neuen Volksbankfiliale in Aue ist seit wenigen Tagen komplett.
Die Fassade der neuen Volksbankfiliale in Aue ist seit wenigen Tagen komplett. Bild: Anna Neef
Die Fassade der neuen Volksbankfiliale in Aue ist seit wenigen Tagen komplett.
Die Fassade der neuen Volksbankfiliale in Aue ist seit wenigen Tagen komplett. Bild: Anna Neef
Aue
Volksbank im Erzgebirge endlich komplett: Neubau erhält finalen Schliff
Redakteur
Von Anna Neef
Die Teile der Fassade der Volksbank wurden erst dieser Tage geliefert und montiert. Dafür gab es einen bestimmten Grund.

Bereits im August vorigen Jahres ist die neue Volksbank in Aue eingeweiht worden. Die Bauzeit betrug drei Jahre. Und die Filiale an der Lößnitzer Straße besticht durch moderne Architektur. Doch die Fassade des Neubaus am Verkehrsknotenpunkt McDonald‘s-Kreuzung wurde erst vor wenigen Tagen fertiggestellt. Das hatte bestimmte Ursachen, wie...
