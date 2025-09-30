Vollsperrung der B 283 im Erzgebirge: Zweiter Bauabschnitt startet – neue Zufahrt zu Simmel-Markt

Seit Wochen wird auf der Bundesstraße 283 in der Innenstadt von Aue gebaut. Nun startet der nächste Bauabschnitt. Das bringt neue Verkehrseinschränkungen mit sich.

Seit 1. September ist die Bundesstraße 283 (Wettinerstraße) in Aue wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Das Landesstraßenbauamt lässt die Fahrbahn auf mehreren hundert Metern Länge sanieren. Zugleich nutzen die Wasserwerke die Baumaßnahme, um alte Trinkwasser-Hausanschlüsse durch neue zu ersetzen. Nun soll in Kürze planmäßig der zweite... Seit 1. September ist die Bundesstraße 283 (Wettinerstraße) in Aue wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Das Landesstraßenbauamt lässt die Fahrbahn auf mehreren hundert Metern Länge sanieren. Zugleich nutzen die Wasserwerke die Baumaßnahme, um alte Trinkwasser-Hausanschlüsse durch neue zu ersetzen. Nun soll in Kürze planmäßig der zweite...