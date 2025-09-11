Wahl im Erzgebirge: Neuer Vorsitzender eines Ortsverbandes erhält 100 Prozent der Stimmen

Michael Einsiedel ist neuer Vorsitzender des Ortsverbandes Aue-Schwarzenberg der Partei Die Linke. Vorstandsmitglied spricht von klarer Verjüngung.

Michael Einsiedel ist neuer Vorsitzender des Ortsverbandes Aue-Schwarzenberg der Partei Die Linke. Bei der turnusmäßigen Wahl in Zwönitz erhielt Einsiedel 100 Prozent der Stimmen. „Mir ist es wichtig, unsere Strukturen zu modernisieren - zum Beispiel durch hybride Sitzungen - und zugleich Angebote für gemeinsame Aktivitäten wie Sport,...