Wann die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge öffnen: Die wichtigsten Termine im Überblick

Die Adventszeit steht vor der Tür. Und das heißt: Bald öffnen im Erzgebirge auch wieder die Weihnachtsmärkte. Glühwein, gebrannte Mandeln, Bratwurst und natürlich Kunsthandwerk locken dann zahlreiche Besucher in die hiesige Region. Wann und wo im Landkreis die Märkte öffnen, fasst die „Freie Presse“ zusammen.