Warum eine Erzgebirgerin ihre Liebe zur Heimat hinter 24 Türchen packt

Aue
Francine Lenk (20) hat sich einen Traum erfüllt und ihren ersten Adventskalender kreiert. Er hat einen besonderen Inhalt, soll überraschen und den Menschen Freude bereiten.
Früher hat sie jedes Jahr einen Adventskalender für ihre Schwester gebastelt. Und so war es auch umgekehrt. An diese Familientradition knüpft Francine Lenk an. Die 20-Jährige hat ihren ersten „Adventskalanner“ kreiert. Das Motto für 24 Überraschungen hinter den Türchen: Vergaß dei Haamit net!
