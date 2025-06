Was Brötchen und Demenz miteinander zu tun haben: Erzgebirger starten Aufklärungskampagne

Drei Bäcker im Erzgebirgskreis reichen seit dieser Woche besondere Tüten über den Tresen. Hinter der Aktion steht die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz.

Drei Doppelte und zwei Roggen, bitte! Beim Voigtbäck in Eibenstock gibt es zur Bestellung eine Liste gut gemeinter Tipps dazu. Die Hinweise erklären, wie man mit Demenzkranken umgehen sollte: Freundlich und zugewandt sein, einfache Sätze verwenden, Worte durch Gesten unterstützen ... So steht es auf Brötchentüten, die in der Bergstadt seit...