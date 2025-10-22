Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden

Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.

Seit Wochen zieht das dunkle Graffito an einer Hauswand an der Auer Goethestraße die Blicke auf sich. Es erinnert an einen Bergbaustollen. Dessen Eingang tut sich in Kürze auf.