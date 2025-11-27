Wehrpflicht-Diskussion: Kirchenbezirk im Erzgebirge ruft zum Friedensgebet

Aue
Vor allem junge Menschen in den Kirchgemeinden haben Fragen zur im Raum stehenden, verpflichtenden Musterung. Dem will sich ein Friedensgebet widmen.
Aus dem Geist der ökumenischen Friedensbewegung heraus ruft der Kirchenbezirk Aue auf, bei einem Friedensgebet, das am 1. Dezember, 17 Uhr in der Nicolaikirche Aue stattfindet, „für politisch Verantwortliche und für Frieden zu beten und sich auf allen politischen Ebenen für Frieden einzusetzen“. So kündigt es der Lößnitzer Pfarrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.