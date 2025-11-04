Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weihnachtsengel für Japan: Erzgebirgische Handwerkstradition begeistert in Tokio

Uwe Bodenschatz (links) fertigte Weihnachtsengel aus vermeintlichem Abfall.
Uwe Bodenschatz (links) fertigte Weihnachtsengel aus vermeintlichem Abfall. Bild: Katrin Hoffmann/Maker eV
Uwe Bodenschatz (links) fertigte Weihnachtsengel aus vermeintlichem Abfall.
Uwe Bodenschatz (links) fertigte Weihnachtsengel aus vermeintlichem Abfall. Bild: Katrin Hoffmann/Maker eV
Aue
Weihnachtsengel für Japan: Erzgebirgische Handwerkstradition begeistert in Tokio
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Stück Erzgebirge in Japan: Bei einem Fest in Tokio haben Macher aus der Region gezeigt, was Handwerk und Kreativität bewirken können. Ein nachhaltiger Weihnachtsengel wurde zum Publikumshit.

Wenn sich erzgebirgisches Handwerk mit Kreativität und Nachhaltigkeit verbindet, entsteht etwas ganz Besonderes: Die handgefertigten Weihnachtsengel von Uwe Bodenschatz waren der Renner beim diesjährigen Deutschlandfest am Wochenende in Tokio. Erstmals war dort auch die sächsische Maker-Szene vertreten. Mit Mitmachangeboten brachten sie den...
