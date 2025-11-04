Weihnachtsengel für Japan: Erzgebirgische Handwerkstradition begeistert in Tokio

Ein Stück Erzgebirge in Japan: Bei einem Fest in Tokio haben Macher aus der Region gezeigt, was Handwerk und Kreativität bewirken können. Ein nachhaltiger Weihnachtsengel wurde zum Publikumshit.

Wenn sich erzgebirgisches Handwerk mit Kreativität und Nachhaltigkeit verbindet, entsteht etwas ganz Besonderes: Die handgefertigten Weihnachtsengel von Uwe Bodenschatz waren der Renner beim diesjährigen Deutschlandfest am Wochenende in Tokio. Erstmals war dort auch die sächsische Maker-Szene vertreten. Mit Mitmachangeboten brachten sie den... Wenn sich erzgebirgisches Handwerk mit Kreativität und Nachhaltigkeit verbindet, entsteht etwas ganz Besonderes: Die handgefertigten Weihnachtsengel von Uwe Bodenschatz waren der Renner beim diesjährigen Deutschlandfest am Wochenende in Tokio. Erstmals war dort auch die sächsische Maker-Szene vertreten. Mit Mitmachangeboten brachten sie den...