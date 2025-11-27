Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Weihnachtsmarkt im Erzgebirge öffnet: Alle Infos zu Programm, Sicherheitskonzept und Neuerungen

Budenzauber: Am Freitag öffnet der Raachermannelmarkt in Aue wieder seine Pforten.
Budenzauber: Am Freitag öffnet der Raachermannelmarkt in Aue wieder seine Pforten. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Weihnachtsflair: Auch im Kulturhaus in Aue wird Besuchern ein Programm geboten.
Weihnachtsflair: Auch im Kulturhaus in Aue wird Besuchern ein Programm geboten. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Heimelig: Mehr als 40 Händler haben laut Stadtverwaltung ihr Kommen zugesagt.
Heimelig: Mehr als 40 Händler haben laut Stadtverwaltung ihr Kommen zugesagt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Budenzauber: Am Freitag öffnet der Raachermannelmarkt in Aue wieder seine Pforten.
Budenzauber: Am Freitag öffnet der Raachermannelmarkt in Aue wieder seine Pforten. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Weihnachtsflair: Auch im Kulturhaus in Aue wird Besuchern ein Programm geboten.
Weihnachtsflair: Auch im Kulturhaus in Aue wird Besuchern ein Programm geboten. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Heimelig: Mehr als 40 Händler haben laut Stadtverwaltung ihr Kommen zugesagt.
Heimelig: Mehr als 40 Händler haben laut Stadtverwaltung ihr Kommen zugesagt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge öffnet: Alle Infos zu Programm, Sicherheitskonzept und Neuerungen
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag startet in Aue der Raachermannelmarkt. Auf Besucher warten einige Neuerungen. So marschiert die Bergparade über eine neue Route. Was sonst noch für Besucher wichtig ist, erklärt die „Freie Presse“.

Endlich wieder Budenzauber. Am Freitag öffnet in Aue der Raachermannelmarkt am Carolateich. Die „Freie Presse“ fast alle Infos zu den Öffnungszeiten und Programmpunkten zusammen und erklärt, was sonst noch wichtig ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
10.11.2025
4 min.
Stadt im Erzgebirge bekommt einen neuen Adventsmarkt – organisiert von Händlern
Auf dem Altmarkt von Aue findet vom 19. bis 21. Dezember ein Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler organisieren.
Händler aus Aue wollen in der Adventszeit einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt setzen: Sie organisieren erstmals einen eigenen Adventsmarkt im Zentrum. Zu den Plänen gibt es jetzt schon einen kleinen Einblick.
Heike Mann
Von Heike Mann
2 min.
10.11.2025
2 min.
Kommentar zu neuem Adventsmarkt im Erzgebirge: Eine zusätzliche Gelegenheit zum Genießen
Meinung
Redakteur
Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison.
Bald beginnt wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Es locken so viele, vor allem hier im Erzgebirge. Einen neuen Adventsmarkt sollte man sich auch vormerken.
Heike Mann
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
Mehr Artikel