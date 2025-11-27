Weihnachtsmarkt im Erzgebirge öffnet: Alle Infos zu Programm, Sicherheitskonzept und Neuerungen

Am Freitag startet in Aue der Raachermannelmarkt. Auf Besucher warten einige Neuerungen. So marschiert die Bergparade über eine neue Route. Was sonst noch für Besucher wichtig ist, erklärt die „Freie Presse“.

Endlich wieder Budenzauber. Am Freitag öffnet in Aue der Raachermannelmarkt am Carolateich. Die „Freie Presse“ fast alle Infos zu den Öffnungszeiten und Programmpunkten zusammen und erklärt, was sonst noch wichtig ist. Endlich wieder Budenzauber. Am Freitag öffnet in Aue der Raachermannelmarkt am Carolateich. Die „Freie Presse“ fast alle Infos zu den Öffnungszeiten und Programmpunkten zusammen und erklärt, was sonst noch wichtig ist.