Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: So startet Lößnitz in drei Tage Budenzauber

In Lößnitz ist am Freitagabend der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Auch bei seiner 335. Auflage folgte man in der Bergstadt festen Ritualen.

Als Elektromeister Matthias Hahn am Freitagabend am Lößnitzer Markt ankam, fiel ihm gleich etwas auf, das er seinem Kollegen mitteilen musste: „Da sind noch zu viele Scheinwerfer an“, teilte er ihm per Handy mit. Dass es auf dem Lößnitzer Markt an diesem Abend eher dunkel sein sollte, hatte mit dem besonderen Moment zu tun, der diesem...