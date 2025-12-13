MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: So startet Lößnitz in drei Tage Budenzauber

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt war am Freitag zum Auftakt gut besucht.
Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt war am Freitag zum Auftakt gut besucht. Bild: Ramona Schwabe
In Lößnitz bringen Kinder das Licht in die Stadt – im Bild Vertreter der Lößnitzer Kindertagesstätte Spatzennest.
In Lößnitz bringen Kinder das Licht in die Stadt – im Bild Vertreter der Lößnitzer Kindertagesstätte Spatzennest. Bild: Ramona Schwabe
Elektriker Ralf Schnädelbach, Matthias Hahn und Elektriker Jens Sobe (v. l.) von der Firma Elektro Hahn haben dafür gesorgt, dass Lößnitz im Lichterglanz erstrahlt.
Elektriker Ralf Schnädelbach, Matthias Hahn und Elektriker Jens Sobe (v. l.) von der Firma Elektro Hahn haben dafür gesorgt, dass Lößnitz im Lichterglanz erstrahlt. Bild: Ralf Wendland
Zur Eröffnung des Lößnitzer Weihnachtsmarktes durften Weihnachtmann und Wichtel nicht fehlen.
Zur Eröffnung des Lößnitzer Weihnachtsmarktes durften Weihnachtmann und Wichtel nicht fehlen. Bild: Ramona Schwabe
Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt war am Freitag zum Auftakt gut besucht.
Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt war am Freitag zum Auftakt gut besucht. Bild: Ramona Schwabe
In Lößnitz bringen Kinder das Licht in die Stadt – im Bild Vertreter der Lößnitzer Kindertagesstätte Spatzennest.
In Lößnitz bringen Kinder das Licht in die Stadt – im Bild Vertreter der Lößnitzer Kindertagesstätte Spatzennest. Bild: Ramona Schwabe
Elektriker Ralf Schnädelbach, Matthias Hahn und Elektriker Jens Sobe (v. l.) von der Firma Elektro Hahn haben dafür gesorgt, dass Lößnitz im Lichterglanz erstrahlt.
Elektriker Ralf Schnädelbach, Matthias Hahn und Elektriker Jens Sobe (v. l.) von der Firma Elektro Hahn haben dafür gesorgt, dass Lößnitz im Lichterglanz erstrahlt. Bild: Ralf Wendland
Zur Eröffnung des Lößnitzer Weihnachtsmarktes durften Weihnachtmann und Wichtel nicht fehlen.
Zur Eröffnung des Lößnitzer Weihnachtsmarktes durften Weihnachtmann und Wichtel nicht fehlen. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: So startet Lößnitz in drei Tage Budenzauber
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lößnitz ist am Freitagabend der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Auch bei seiner 335. Auflage folgte man in der Bergstadt festen Ritualen.

Als Elektromeister Matthias Hahn am Freitagabend am Lößnitzer Markt ankam, fiel ihm gleich etwas auf, das er seinem Kollegen mitteilen musste: „Da sind noch zu viele Scheinwerfer an“, teilte er ihm per Handy mit. Dass es auf dem Lößnitzer Markt an diesem Abend eher dunkel sein sollte, hatte mit dem besonderen Moment zu tun, der diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt-Geheimtipps im Erzgebirge: Sechs Ausflugsziele im Advent
 7 Bilder
Lutz Brenner ist mit der HUS-Likörherstellung in Schlettau bei Weihnachten in den Höfen dabei.
Die großen Weihnachtsmärkte wie Annaberg und Schwarzenberg locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Doch es gibt auch andere, die ein besonderes Erlebnis versprechen.
unseren Reporterinnen und Reportern
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
04.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo Engel und Bergmann lebendig werden
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Dazu gehört auch die Art, wie er eröffnet wird. Welche Rolle dabei Engel und Bergmann spielen.
Heike Mann
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
Mehr Artikel