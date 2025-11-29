Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Aue
Weiße Pisten locken Wintersportler ins Erzgebirge
Von Niko Mutschmann
In Eibenstock begrüßte die Skiarena zum ersten Skiwochenende zahlreiche Gäste. Auch in den böhmischen Skigebieten Potůčky und Klínovec kamen Wintersportler auf ihre Kosten.

Die Skiarena Eibenstock ist bereits am vergangenen Montag in die neue Saison gestartet. Am ersten Winterwochenende zog es nun viele Besucher an den Adlerfelsen. Bei klarem Himmel und niedrigen Temperaturen präsentierte sich der Hang in gutem Zustand. Vor allem Familien nutzten die Gelegenheit, um die Schneelage zu testen. Nach Angaben der...
