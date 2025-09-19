Wenn ein Amerikaner das Erzgebirge erleuchtet: Erster Schwibbogen fürs Blasmusikfestival entworfen

Ein Souvenir nicht nur für eingefleischte Fans hat das Europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema zu bieten. Es birgt große Tradition. Und geht auf einen Amerikaner zurück.

Der Liebe wegen ist James Meyer im Erzgebirge geblieben. Dem Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema hat er ein Novum beschert: Erstmals zum diesjährigen Blasmusikfestival mit mehr als 30-jähriger Tradition, das von Freitag bis Sonntag mit 13 Orchestern aus 9 Nationen über die Bühne geht, ist das Souvenir erhältlich. Der Liebe wegen ist James Meyer im Erzgebirge geblieben. Dem Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema hat er ein Novum beschert: Erstmals zum diesjährigen Blasmusikfestival mit mehr als 30-jähriger Tradition, das von Freitag bis Sonntag mit 13 Orchestern aus 9 Nationen über die Bühne geht, ist das Souvenir erhältlich.