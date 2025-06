Wichtige Straße in der Innenstadt von Aue wird wochenlang zur Großbaustelle

In den Sommerferien wird an einer wichtigen Straße in der Innenstadt von Aue unter anderem die Fahrbahndecke saniert. Das hat auch Konsequenzen für den Busverkehr.

Wohl ab 14. Juli kommt auf Aue eine neue Baustelle zu. Es geht um die Poststraße. Deren Trag- und Deckschicht soll unter anderem erneuert werden, wie Matthias Uhlmann von der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema informiert. Uhlmann ist Sachgebietsleiter für den Bereich Tiefbau.