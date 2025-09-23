Wie eine Tanzschule im Erzgebirge mit Pole-Dance gegen Krebs helfen will

Aue
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ unterstützt einen Aktionstag gegen Krebs. Sportfans sind zum Zumba und Pole-Dance eingeladen.
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg beteiligt sich am Aktionstag „Jede Minute zählt“. Dieser will am Mittwoch auf bösartige Tumorerkrankungen aufmerksam machen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat diesen gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe ins Leben gerufen und die erste Vereins-Challenge „Bewegung gegen Krebs“ aus...
