Wie Grundschüler aus Chemnitz die Natur im Erzgebirge entdecken

Aue
In der Naturherberge Affalter hat am Donnerstag ein besonderer Projekttag stattgefunden. Grundschüler aus Chemnitz waren zwischen Feld und Wiese unterwegs. Was reizt sie an der Natur?
26 Schüler der Grundschule Chemnitzer Schulmodell stehen vor der Jugendherberge Affalter. Heute werden die Zweitklässler an einem Projekttag teilnehmen, zu dem der Energieversorger Envia M eingeladen hat. Das Thema: „Zusammen sind wir stark – lernen von Ameise und Co.“
