Wie im Erzgebirge die digitalen Modetrends der Zukunft entstehen

Aue
24 angehende Modedesigner aus ganz Europa arbeiten derzeit in Schneeberg an ihren digitalen Entwürfen. Im November werden diese bei einem Festival in Chemnitz präsentiert.
Die Modetrends der Zukunft vorherzusehen ist schwierig. Einfacher dagegen ist zu beobachten, wie Mode künftig gestaltet wird. Das ist derzeit in Schneeberg zu erleben. Dort sind 24 Modedesign-Studierende aus elf europäischen Universitäten zu Gast. Sie zeigen, wie Mode direkt aus dem Computer auf den Laufsteg kommt.
