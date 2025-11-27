„Wie zwei Wunder“: Kunstwerk sorgt im Kulturhauptstadt-Jahr im Erzgebirge für neue Gemeinschaft

Die Rauminstallation in der Hospitalkirche Lößnitz ist am Sonntag das letzte Mal zu sehen. Danach wird sie abgebaut. Seit Ende März hat sie der Stadt nicht nur Zehntausende Besucher gebracht.

Jacqueline Schöniger hatte am Mittwochabend ihren letzten Dienst als Kirchenöffnerin der Hospitalkirche in Lößnitz. Dort war seit Ende März die Rauminstallation „The Universe in a Pearl“ der Künstlerin Rebecca Horn zu sehen. Dass sie jetzt davon Abschied nehmen musste, habe sie „emotional mitgenommen“, so Jacqueline Schöniger.... Jacqueline Schöniger hatte am Mittwochabend ihren letzten Dienst als Kirchenöffnerin der Hospitalkirche in Lößnitz. Dort war seit Ende März die Rauminstallation „The Universe in a Pearl“ der Künstlerin Rebecca Horn zu sehen. Dass sie jetzt davon Abschied nehmen musste, habe sie „emotional mitgenommen“, so Jacqueline Schöniger....