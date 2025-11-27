Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Wie zwei Wunder": Kunstwerk sorgt im Kulturhauptstadt-Jahr im Erzgebirge für neue Gemeinschaft

Christine Wagner (links) und Jacqueline Schöniger gehören zu den Kirchenöffnern. Sie haben Pfarrer Raphael Weiß in der Hospitalkirche Lößnitz in die Mitte genommen.
Christine Wagner (links) und Jacqueline Schöniger gehören zu den Kirchenöffnern. Sie haben Pfarrer Raphael Weiß in der Hospitalkirche Lößnitz in die Mitte genommen. Bild: Ralf Wendland
Die Rauminstallation „The Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn ist in der Hospitalkirche Lößnitz noch bis zum 30. November zu sehen.
Die Rauminstallation „The Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn ist in der Hospitalkirche Lößnitz noch bis zum 30. November zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Die Hospitalkirche in Lößnitz soll zur Kunst- und Pilgerkirche entwickelt werden.
Die Hospitalkirche in Lößnitz soll zur Kunst- und Pilgerkirche entwickelt werden. Bild: Ralf Wendland
Aue
„Wie zwei Wunder“: Kunstwerk sorgt im Kulturhauptstadt-Jahr im Erzgebirge für neue Gemeinschaft
Redakteur
Von Heike Mann
Die Rauminstallation in der Hospitalkirche Lößnitz ist am Sonntag das letzte Mal zu sehen. Danach wird sie abgebaut. Seit Ende März hat sie der Stadt nicht nur Zehntausende Besucher gebracht.

Jacqueline Schöniger hatte am Mittwochabend ihren letzten Dienst als Kirchenöffnerin der Hospitalkirche in Lößnitz. Dort war seit Ende März die Rauminstallation „The Universe in a Pearl“ der Künstlerin Rebecca Horn zu sehen. Dass sie jetzt davon Abschied nehmen musste, habe sie „emotional mitgenommen“, so Jacqueline Schöniger....
17.11.2025
4 min.
Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.
Katharina Leuoth
19:00 Uhr
5 min.
HSG-Manager vor Schlüsselspiel: „Ich fordere 100 Prozent Leidenschaft, Mut und Konzentration“
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Kurz vor Weihnachten hängt die Rote Laterne der Regionalliga Mitte bei den Handballern der HSG Freiberg. Steffen Bauer hat vor dem Duell gegen Bad Blankenburg mit Geschäftsführer Stefan Lange (53) gesprochen.
Steffen Bauer
28.08.2025
4 min.
Kulturhauptstadt und eine Stadt im Erzgebirge: Viele Besucher entdecken Lößnitz
Eine Diskussionsrunde zum Kulturhauptstadt-Jahr fand in der Hospitalkirche Lößnitz statt.
Ein Autor aus Chemnitz tourt durch die Orte entlang des Purple Path in der Kulturhauptstadtregion. Jetzt stellte er in Lößnitz die Frage: Was bringt der Titel der Region?
Heike Mann
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel