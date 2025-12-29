MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Wintereinbruch sorgt für Freud und Leid im Erzgebirge: Notaufnahme füllt sich – Skisaison-Start am Fichtelberg

Zwischen Unfällen und Wintersport-Idylle: Der Montag zeigte die zwei Gesichter des Winters im Erzgebirge.
Zwischen Unfällen und Wintersport-Idylle: Der Montag zeigte die zwei Gesichter des Winters im Erzgebirge. Bild: montage: FP/A. März/E. Mädler/Riedel/Archiv
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf.
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf. Bild: Andre März
Auch auf Autobahn 72 bei Stollberg bildete sich eine dünne Schneedecke.
Auch auf Autobahn 72 bei Stollberg bildete sich eine dünne Schneedecke. Bild: Andre März
Falk Schlesiger griff am Morgen zu Schubkarre und Streusalz-Sack, um auf seiner Einfahrt Glatteis zu beseitigen.
Falk Schlesiger griff am Morgen zu Schubkarre und Streusalz-Sack, um auf seiner Einfahrt Glatteis zu beseitigen. Bild: Eberhard Mädler
Steffi Möckel ist am Montag im Winterwald mit Hund Anton unterwegs gewesen.
Steffi Möckel ist am Montag im Winterwald mit Hund Anton unterwegs gewesen. Bild: Eberhard Mädler
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison. Bild: Kjell Riedel/Archiv
Zwischen Unfällen und Wintersport-Idylle: Der Montag zeigte die zwei Gesichter des Winters im Erzgebirge.
Zwischen Unfällen und Wintersport-Idylle: Der Montag zeigte die zwei Gesichter des Winters im Erzgebirge. Bild: montage: FP/A. März/E. Mädler/Riedel/Archiv
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf.
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf. Bild: Andre März
Auch auf Autobahn 72 bei Stollberg bildete sich eine dünne Schneedecke.
Auch auf Autobahn 72 bei Stollberg bildete sich eine dünne Schneedecke. Bild: Andre März
Falk Schlesiger griff am Morgen zu Schubkarre und Streusalz-Sack, um auf seiner Einfahrt Glatteis zu beseitigen.
Falk Schlesiger griff am Morgen zu Schubkarre und Streusalz-Sack, um auf seiner Einfahrt Glatteis zu beseitigen. Bild: Eberhard Mädler
Steffi Möckel ist am Montag im Winterwald mit Hund Anton unterwegs gewesen.
Steffi Möckel ist am Montag im Winterwald mit Hund Anton unterwegs gewesen. Bild: Eberhard Mädler
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison. Bild: Kjell Riedel/Archiv
Aue
Wintereinbruch sorgt für Freud und Leid im Erzgebirge: Notaufnahme füllt sich – Skisaison-Start am Fichtelberg
Von unsere Redakteure
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Dank winterlichen Wetters können im Erzgebirge weitere Pisten öffnen. Doch die weiße Pracht hat ihre Schattenseiten. In der Notaufnahme herrschte zeitweise Hochbetrieb.

Einsetzender Schneefall hat am Montag im Erzgebirgskreis für Freud und Leid gesorgt. Die Polizei registrierte über den Tag verteilt mehrere Verkehrsunfälle. So kam in Niederdorf am Mittag aufgrund von Glätte die Fahrerin eines VW in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Insgesamt zählte die Polizei bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Schnee, Glätte und Unfälle: Das müssen Autofahrer zwischen Vogtland und Mittelsachsen jetzt wissen
Aufgrund von Schneeglätte krachtem am Mittwochmorgen auf der S258 zwischen Brünlos und Zwönitz (Erzgebirgskreis) ein Volkswagen und ein Suzuki ineinander.
Zur Wochenmitte hat sich winterliches Wetter über Südwestsachsen eingenistet. Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit mussten sich auf Schnee und Eis einstellen.
Patrick Hyslop
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
19:10 Uhr
3 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
19:02 Uhr
2 min.
Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert
Felix Hoffmann wird bester Deutscher zum Tournee-Auftakt.
Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg - wann es los geht
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
Mehr Artikel