Wintereinbruch sorgt für Freud und Leid im Erzgebirge: Notaufnahme füllt sich – Skisaison-Start am Fichtelberg

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Dank winterlichen Wetters können im Erzgebirge weitere Pisten öffnen. Doch die weiße Pracht hat ihre Schattenseiten. In der Notaufnahme herrschte zeitweise Hochbetrieb.

Einsetzender Schneefall hat am Montag im Erzgebirgskreis für Freud und Leid gesorgt. Die Polizei registrierte über den Tag verteilt mehrere Verkehrsunfälle. So kam in Niederdorf am Mittag aufgrund von Glätte die Fahrerin eines VW in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Insgesamt zählte die Polizei bis...