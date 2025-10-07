Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Rathausstraße in Bad Schlema - unterhalb der B 169 - wird derzeit ein alter Wohnblock abgerissen.
An der Rathausstraße in Bad Schlema - unterhalb der B 169 - wird derzeit ein alter Wohnblock abgerissen.
Aue
Wohnblock in Kurort im Erzgebirge wird plattgemacht
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Mitten in Bad Schlema läuft ein weiterer Abriss. Zwei Gebäude der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sind schon gewichen.

Ein guter Teil des alten Wohnblocks unterhalb der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist schon weg. Ein großer Bagger hat ihn in den vergangenen Tagen platt gemacht. Von der Seite aus können Passanten nun mitten in das Gebäude schauen, das im September entkernt worden war.
