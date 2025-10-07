Wohnblock in Kurort im Erzgebirge wird plattgemacht

Aue
Mitten in Bad Schlema läuft ein weiterer Abriss. Zwei Gebäude der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sind schon gewichen.
Ein guter Teil des alten Wohnblocks unterhalb der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist schon weg. Ein großer Bagger hat ihn in den vergangenen Tagen platt gemacht. Von der Seite aus können Passanten nun mitten in das Gebäude schauen, das im September entkernt worden war.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.