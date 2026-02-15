Zuckersüß und kreativ: Die Highlights vom Kinderfasching im Erzgebirge in Bildern

Aue
Viele Faschingsvereine im Erzgebirge veranstalten für die Kleinsten eigene Partys. Beim Kinderfasching gab es am Wochenende fantasievolle und lustige Kostüme zu bestaunen. „Freie Presse“ zeigt die schönsten Bilder.
Überall im Erzgebirge ist am Wochenende Fasching gefeiert worden. Dabei hatten nicht nur die Erwachsenen Spaß, denn viele Vereine bieten für die Jüngsten die beliebten Kinderfaschingspartys an.
Erschienen am: 15.02.2026 | 20:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG