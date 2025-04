Zwei viel befahrene Straßen in Aue ab Montag voll gesperrt – und bald startet weitere Langzeit-Baustelle

Neben der Bundesstraße 283 wird in Aue am Montag noch eine andere wichtige Straße in der Innenstadt gesperrt. Und in Kürze kommt eine Langzeit-Baustelle dazu. Was Autofahrer wissen müssen, erklärt die „Freie Presse“.

Gesperrt werden am Montag zwei viel befahrene Straßen in Aue, eine davon allerdings nur für einen Tag. Zudem startet bald noch eine Langzeit-Baustelle. „Freie Presse" fasst zusammen, was für Autofahrer wichtig ist.