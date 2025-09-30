Zweitklässler aus dem Erzgebirge helfen beim Waldumbau – und pflanzen 500 Weißtannen

Für einen klimastabileren Stadtwald haben Kinder in Aue-Bad Schlema Baumsetzlinge gepflanzt. Unterstützung gab es dabei auch von der Stiftung Wald für Sachsen.

Das Ziel einer Aktion in Aue-Bad Schlema ist ein Wald, der den Veränderungen des Klimas besser als bisher angepasst ist. Dafür gab es am Dienstag einen Einsatz, der von den Stadtwerken Aue-Bad Schlema und der Stiftung Wald für Sachsen organisiert und von Kindern der Region unterstützt wird.