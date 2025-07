100 Jahre Kriegerdenkmal in Rübenau: Ein stilles Zeichen für Frieden und Erinnerung

Der Gedenkstein, ein ehemaliger Findling aus dem Schwarzwassertal, wurde vor zehn Jahren saniert. Dafür hatten viele Menschen gespendet.

Es war ein verregneter Nachmittag, doch das tat der Würde keinen Abbruch: In der Heilig-Geist-Kirche Rübenau wurde jetzt der 100. Jahrestag der Einweihung des Kriegerdenkmals feierlich begangen. Damals, am 12. Juli 1925, hatte man sich am Kirchberg versammelt, um der 83 Gefallenen des Ersten Weltkriegs zu gedenken.