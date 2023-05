100 Tage im Amt: Deutschneudorfer Bürgermeister will lieber Probleme vor Ort lösen, als am Computer sitzen

Am 1. April ist Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Gerd Härtig ein Jahr im Amt. Mit Freie-Presse-Redakteurin Julia Grunwald spricht er über die großen Fußstapfen, in die er getreten ist, die Digitalisierung in der Stadt und die weniger schönen Seiten seines Berufs.