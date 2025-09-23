Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter Anleitung von vermeintlichen Profis investierte der Geschädigte etwa 65.000 Euro in Aktien.
Unter Anleitung von vermeintlichen Profis investierte der Geschädigte etwa 65.000 Euro in Aktien.
Marienberg
65.000 Euro in Aktien investiert: Erzgebirger (57) wird Opfer von Investmentbetrügern
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mann aus Pockau-Lengefeld wurde mit massiven Gewinnversprechen gelockt. Unter Anleitung der Betrüger steckte er dann viel Geld in Aktien.

Ein Mann aus Pockau-Lengefeld ist Opfer von Investmentbetrügern geworden. Der Geschädigte war in eine angeblich exklusive Whatsapp-Gruppe eingeladen und mit massiven Gewinnversprechen gelockt worden. Laut Polizei investierte der 57-Jährige dann unter Anleitung von vermeintlichen Profis über mehrere Monate etwa 65.000 Euro in Aktien. Dazu...
