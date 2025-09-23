65.000 Euro in Aktien investiert: Erzgebirger (57) wird Opfer von Investmentbetrügern

Marienberg
Der Mann aus Pockau-Lengefeld wurde mit massiven Gewinnversprechen gelockt. Unter Anleitung der Betrüger steckte er dann viel Geld in Aktien.
Ein Mann aus Pockau-Lengefeld ist Opfer von Investmentbetrügern geworden. Der Geschädigte war in eine angeblich exklusive Whatsapp-Gruppe eingeladen und mit massiven Gewinnversprechen gelockt worden. Laut Polizei investierte der 57-Jährige dann unter Anleitung von vermeintlichen Profis über mehrere Monate etwa 65.000 Euro in Aktien. Dazu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.