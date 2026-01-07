„Aus diesem Grund ziehen wir ins Erzgebirge“ – Wie ein Noch-Berliner den Blackout erlebte

Der Berliner Carlheinz Brunner hat ein Haus in Rübenau erworben und ausgebaut. Bis zum Umzug sollte es nicht mehr lange dauern. Doch dann erlebte er in der Bundeshauptstadt erschütternde Tage.

Es passierte am Samstagmorgen und traf die Berliner völlig unvorbereitet: Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Anschlag auf eine Kabelbrücke nahe des Heizkraftwerkes Lichterfelde waren am 3. Januars plötzlich Zehntausende Menschen im Südwesten der Bundeshauptstadt ohne Strom. Einer von ihnen war Carlheinz Brunner. Während bald darauf... Es passierte am Samstagmorgen und traf die Berliner völlig unvorbereitet: Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Anschlag auf eine Kabelbrücke nahe des Heizkraftwerkes Lichterfelde waren am 3. Januars plötzlich Zehntausende Menschen im Südwesten der Bundeshauptstadt ohne Strom. Einer von ihnen war Carlheinz Brunner. Während bald darauf...