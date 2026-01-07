MENÜ
  • „Aus diesem Grund ziehen wir ins Erzgebirge“ – Wie ein Noch-Berliner den Blackout erlebte

Alles dunkel, nichts geht mehr: Mit einem Spiritusbrenner und Teelichtern hielt sich Carlheinz Brunner während des Stromausfalls im Berliner Südwesten über Wasser.
Alles dunkel, nichts geht mehr: Mit einem Spiritusbrenner und Teelichtern hielt sich Carlheinz Brunner während des Stromausfalls im Berliner Südwesten über Wasser. Bild: Carlheinz Brunner
Eine Kabelbrücke nahe dem Berliner Heizkraftwerk Lichterfelde am Teltow-Kanal wurde Ziel eines Anschlages.
Eine Kabelbrücke nahe dem Berliner Heizkraftwerk Lichterfelde am Teltow-Kanal wurde Ziel eines Anschlages. Bild: Britta Pedersen/dpa
Notstromaggregate wurden laut Brunner aus Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen nach Berlin gebracht. Die Bundeswehr betankte Aggregate des Technischen Hilfswerkes.
Notstromaggregate wurden laut Brunner aus Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen nach Berlin gebracht. Die Bundeswehr betankte Aggregate des Technischen Hilfswerkes. Bild: Christophe Gateau/dpa
Eine Feuerschale wurde in der ersten Zeit nach dem Stromausfall zum Anlaufpunkt. Dort wurde sich nicht nur aufgewärmt, sondern auch Informationen ausgetauscht.
Eine Feuerschale wurde in der ersten Zeit nach dem Stromausfall zum Anlaufpunkt. Dort wurde sich nicht nur aufgewärmt, sondern auch Informationen ausgetauscht. Bild: Carlheinz Brunner
Marienberg
„Aus diesem Grund ziehen wir ins Erzgebirge“ – Wie ein Noch-Berliner den Blackout erlebte
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Der Berliner Carlheinz Brunner hat ein Haus in Rübenau erworben und ausgebaut. Bis zum Umzug sollte es nicht mehr lange dauern. Doch dann erlebte er in der Bundeshauptstadt erschütternde Tage.

Es passierte am Samstagmorgen und traf die Berliner völlig unvorbereitet: Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Anschlag auf eine Kabelbrücke nahe des Heizkraftwerkes Lichterfelde waren am 3. Januars plötzlich Zehntausende Menschen im Südwesten der Bundeshauptstadt ohne Strom. Einer von ihnen war Carlheinz Brunner. Während bald darauf...
