Neues Katastrophenschutz-Zentrum im Erzgebirge kurz vor Eröffnung: „Wir können in einer Stunde krisenbereit sein“

Für eine Millionensumme entsteht in Bad Schlema ein hochmodernes Einsatzzentrum der Johanniter. Der jüngste Stromausfall in Berlin beschert dem Projekt einen Aufmerksamkeitsschub.

Es braucht noch etwas Fantasie, um sich zwischen Kabeln, Baustoffen und Baggern das künftige Einsatzzentrum der Johanniter vorzustellen. Es entsteht in einem 1999 errichteten ehemaligen Autohaus an der Hauptstraße in Bad Schlema. Schon im April soll es in Betrieb gehen.