  • Neues Katastrophenschutz-Zentrum im Erzgebirge kurz vor Eröffnung: „Wir können in einer Stunde krisenbereit sein“

Thomas Gerlach und Carolin Fleck (v. l.) vom Johanniter-Rettungsdienst nutzen das neue Katastrophenschutz-Zentrum schon, für das Vorstand Ingo Reichel den Hut auf hat.
Bild: Irmela Hennig
Blick von außen: Noch laufen die Bauarbeiten am künftigen Einsatzzentrum der Johanniter in Bad Schlema.
Bild: Irmela Hennig
Im Gebäude, hier das Obergeschoss, herrscht noch Baustellen-Atmosphäre.
Bild: Irmela Hennig
Thomas Gerlach und Carolin Fleck (v. l.) vom Johanniter-Rettungsdienst nutzen das neue Katastrophenschutz-Zentrum schon, für das Vorstand Ingo Reichel den Hut auf hat.
Thomas Gerlach und Carolin Fleck (v. l.) vom Johanniter-Rettungsdienst nutzen das neue Katastrophenschutz-Zentrum schon, für das Vorstand Ingo Reichel den Hut auf hat. Bild: Irmela Hennig
Blick von außen: Noch laufen die Bauarbeiten am künftigen Einsatzzentrum der Johanniter in Bad Schlema.
Blick von außen: Noch laufen die Bauarbeiten am künftigen Einsatzzentrum der Johanniter in Bad Schlema. Bild: Irmela Hennig
Im Gebäude, hier das Obergeschoss, herrscht noch Baustellen-Atmosphäre.
Im Gebäude, hier das Obergeschoss, herrscht noch Baustellen-Atmosphäre. Bild: Irmela Hennig
Aue
Neues Katastrophenschutz-Zentrum im Erzgebirge kurz vor Eröffnung: „Wir können in einer Stunde krisenbereit sein“
Von Irmela Hennig
Für eine Millionensumme entsteht in Bad Schlema ein hochmodernes Einsatzzentrum der Johanniter. Der jüngste Stromausfall in Berlin beschert dem Projekt einen Aufmerksamkeitsschub.

Es braucht noch etwas Fantasie, um sich zwischen Kabeln, Baustoffen und Baggern das künftige Einsatzzentrum der Johanniter vorzustellen. Es entsteht in einem 1999 errichteten ehemaligen Autohaus an der Hauptstraße in Bad Schlema. Schon im April soll es in Betrieb gehen.
