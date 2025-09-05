Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mark Burmann, Katja Hoyer und Johannes Stuhlemmer (v. l.) beim Interview in der Kreuzkapelle.
Mark Burmann, Katja Hoyer und Johannes Stuhlemmer (v. l.) beim Interview in der Kreuzkapelle. Bild: Jan Görner
Mark Burmann, Katja Hoyer und Johannes Stuhlemmer (v. l.) beim Interview in der Kreuzkapelle.
Mark Burmann, Katja Hoyer und Johannes Stuhlemmer (v. l.) beim Interview in der Kreuzkapelle. Bild: Jan Görner
Marienberg
BBC London recherchiert in Mauersberg
Von Jan Görner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Recherche spielt die Zerstörung Dresdens eine Rolle. Dazu hat sich der Radiosender auf die Spuren des ehemaligen Kreuzkantors Rudolf Mauersberger begeben.

Die Radiostation BBC London hat in dieser Woche im Museum in Mauersberg recherchiert. Mark Burmann und Katja Hoyer suchten nach Spuren zu Rudolf Mauersbergers Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“ und zum Dresdner Requiem. Rudolf Mauersberger, der ehemalige Kreuzkantor und Leiter des Kreuzchores in Dresden, erlebte die Zerstörung der Stadt...
