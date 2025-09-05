Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Utz Rachowski wird in Olbernhau zu Möglichkeiten der Rehabilitierung von SED-Unrecht informieren.
Utz Rachowski wird in Olbernhau zu Möglichkeiten der Rehabilitierung von SED-Unrecht informieren. Bild: LASD
Marienberg
Beratungstag in Olbernhau: Wie bekomme ich Einsicht in meine Stasi-Akten?
Von Joseph Wenzel
Bei einer Veranstaltung wird im Theater Variabel über Möglichkeiten der Rehabilitierung von SED-Unrecht informiert. Es werden auch Fragen zu Reha-Gesetzen und zur „Opferrente“ beantwortet.

Umgang, Folgen und Wiedergutmachung von erlittenem SED-Unrecht sind Themen einer Veranstaltung in Olbernhau in der kommenden Woche. Am Donnerstag, 11. September, findet zwischen 9 Uhr und 17 Uhr im Theater Variabel ein Beratungstag statt. Das teilt die stellvertretende Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Teresa...
