Stasi-Unterlagen-Beratung im Erzgebirge: So werden Decknamen entschlüsselt

Im April finden in Zschopau und Marienberg Beratungen rund um das Thema Einsicht in Stasi-Unterlagen statt. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wird konkret.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Chemnitz und die Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur führen im April in Zschopau und Marienberg Beratungstage rund um das Thema Einsicht in Stasi-Unterlagen durch. In Zschopau findet die Bürgerberatung am 20. April von 9 bis 17 Uhr im Tagungsraum des Bürgersaals, An den Anlagen 16, satt.... Das Stasi-Unterlagen-Archiv Chemnitz und die Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur führen im April in Zschopau und Marienberg Beratungstage rund um das Thema Einsicht in Stasi-Unterlagen durch. In Zschopau findet die Bürgerberatung am 20. April von 9 bis 17 Uhr im Tagungsraum des Bürgersaals, An den Anlagen 16, satt....