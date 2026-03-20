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Über Möglichkeiten einer Antragstellung auf Einsicht in Stasi-Akten wird in Zschopau und Marienberg informiert.
Über Möglichkeiten einer Antragstellung auf Einsicht in Stasi-Akten wird in Zschopau und Marienberg informiert. Foto: Barch/Archiv
Über Möglichkeiten einer Antragstellung auf Einsicht in Stasi-Akten wird in Zschopau und Marienberg informiert.
Über Möglichkeiten einer Antragstellung auf Einsicht in Stasi-Akten wird in Zschopau und Marienberg informiert. Foto: Barch/Archiv
Zschopau
Stasi-Unterlagen-Beratung im Erzgebirge: So werden Decknamen entschlüsselt
Redakteur
Von Holk Dohle
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Im April finden in Zschopau und Marienberg Beratungen rund um das Thema Einsicht in Stasi-Unterlagen statt. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wird konkret.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Chemnitz und die Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur führen im April in Zschopau und Marienberg Beratungstage rund um das Thema Einsicht in Stasi-Unterlagen durch. In Zschopau findet die Bürgerberatung am 20. April von 9 bis 17 Uhr im Tagungsraum des Bürgersaals, An den Anlagen 16, satt....
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