Die Feuerwehr ist am Dienstagabend in Pockau-Lengefeld zu einem Brand in einer Firma ausgerückt.
Die Feuerwehr ist am Dienstagabend in Pockau-Lengefeld zu einem Brand in einer Firma ausgerückt.
Marienberg
Brand in Autowerkstatt im Erzgebirge: Ein Mann leicht verletzt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Brand in einer Firma in Pockau-Lengefeld gerufen. Zwei Autos standen dort in Flammen.

Zu einem Brand ist es am Dienstag gegen 19.55 Uhr auf einem Firmengelände in Pockau-Lengefeld gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in einer Autowerkstatt an der Freiberger Straße im Ortsteil Görsdorf bei Reparaturarbeiten ein Fahrzeug in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Bei dem Brand wurde ein Mann...
