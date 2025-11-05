Brandopfer aus dem Erzgebirge will sein Zuhause wieder aufbauen: „Es wird ein richtiges Erzgebirgshäusl“

Marienberg
Ingo Krauß aus Pobershau hat im vergangenen Jahr bei einem Brand sein vertrautes Zuhause verloren. Der 56-Jährige darf nun jedoch auf eine baldige Rückkehr hoffen.
Ingo Krauß hat sein Zuhause verloren, seine Zuversicht nicht. Vor rund eineinhalb Jahren musste er mit ansehen, wie Flammen sein Wohnhaus und das zugehörige Nachbarhaus zerstörten. Nun steht der 56-Jährige vor der beräumten Fläche und darf wieder hoffen. Denn bereits ab Frühling kommenden Jahres soll sein Zuhause im Marienberger Ortsteil...
