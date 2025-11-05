Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Brandopfer aus dem Erzgebirge will sein Zuhause wieder aufbauen: „Es wird ein richtiges Erzgebirgshäusl“

Die Fläche ist bereits beräumt, schon bald soll das neue Zuhause von Ingo Krauß entstehen.
Die Fläche ist bereits beräumt, schon bald soll das neue Zuhause von Ingo Krauß entstehen. Bild: Kristian Hahn
Die Fläche ist bereits beräumt, schon bald soll das neue Zuhause von Ingo Krauß entstehen.
Die Fläche ist bereits beräumt, schon bald soll das neue Zuhause von Ingo Krauß entstehen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Brandopfer aus dem Erzgebirge will sein Zuhause wieder aufbauen: „Es wird ein richtiges Erzgebirgshäusl“
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ingo Krauß aus Pobershau hat im vergangenen Jahr bei einem Brand sein vertrautes Zuhause verloren. Der 56-Jährige darf nun jedoch auf eine baldige Rückkehr hoffen.

Ingo Krauß hat sein Zuhause verloren, seine Zuversicht nicht. Vor rund eineinhalb Jahren musste er mit ansehen, wie Flammen sein Wohnhaus und das zugehörige Nachbarhaus zerstörten. Nun steht der 56-Jährige vor der beräumten Fläche und darf wieder hoffen. Denn bereits ab Frühling kommenden Jahres soll sein Zuhause im Marienberger Ortsteil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
17.10.2025
3 min.
Teddybären-Ausstellung im Erzgebirge: „Familie Teddy im Weihnachts-Winterland“ öffnet am 18. Oktober
Hella und Frank Müller mit einer Teddyfamilie.
In der Böttcherfabrik in Pobershau entführt Hella Müller mit ihren handgefertigten Teddybären in eine winterliche Fantasiewelt. Die Schau verbindet erzgebirgische Weihnachtstradition und liebevolle Handarbeit zu einem besonderen Ausstellungserlebnis.
Jan Görner
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
27.10.2025
4 min.
Camper willkommen: Marienberg plant weitere Wohnmobilstellplätze
Die Stadt Marienberg möchte sich dem anhaltenden Trend des Caravan- und Wohnmobiltourismus weiter öffnen.
In Satzung sowie am Katzenstein in Pobershau sollen zwei neue Plätze entstehen. Zudem ist ein Projekt am Standort des Bauhofes vorgesehen. Das ist auch für hiesige Wohnmobilbesitzer interessant.
Thomas Wittig
Mehr Artikel