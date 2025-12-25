MENÜ
In Seiffen wollen die schwarz-gelb gekleideten Icecrackers wieder ihr Können zeigen.
In Seiffen wollen die schwarz-gelb gekleideten Icecrackers wieder ihr Können zeigen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Christmas Game: In Seiffen gibt es eine nachträgliche Bescherung auf dem Eis
Von Andreas Bauer
Kurz nach Weihnachten steht im Spielzeugdorf der Eishockeysport im Fokus. Diesmal wird dem Publikum anlässlich eines Jubiläums eine besondere Show geboten.

Reger Betrieb ist am Samstagabend auf der Eisfläche der Sportwelt Preußler zu erwarten, findet dort doch zu später Stunde eine Eisdisco statt. Zunächst gehört die Seiffener Arena aber den Icecrackers, die ab 19 Uhr ihr Christmas Game bestreiten. Traditionsgemäß wird dabei gegen ein befreundetes Freizeitteam aus dem tschechischen Litvinov...
