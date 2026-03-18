Zwei Kölner Haie verstärken Eishockey-Team im Erzgebirge

Marienberg
Über Zuwachs können sich die Seiffener Icecrackers freuen. Unter anderem spielen jetzt zwei Akteure für die Freizeitmannschaft, die zuvor bei einem großen Verein waren – jedoch nicht bei den Profis.
Im knallharten Eishockey-Konzert der robusten Männer hat sie munter mitgemischt. Doch als die Nummer 11 der Seiffener Icecrackers den Helm abnahm, wurde klar, dass diesmal auch eine Frau für das Freizeitteam aus dem Spielzeugdorf auflief. Das Freundschaftsspiel gegen die Liebenauer Eistiger stellte für Nadine Rieke die zweite Partie im...
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