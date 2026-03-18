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Während ihr Sohn Leo das Tor hütet, spielt Nadine Rieke im Angriff der Seiffener Icecrackers.
Während ihr Sohn Leo das Tor hütet, spielt Nadine Rieke im Angriff der Seiffener Icecrackers. Foto: Andreas Bauer
Als Keeper bekam der 13-jährige Leo sofort viel zu tun.
Als Keeper bekam der 13-jährige Leo sofort viel zu tun. Foto: Andreas Bauer
Auch die gastgebenden Icecrackers hatten schöne Angriffe zu bieten.
Auch die gastgebenden Icecrackers hatten schöne Angriffe zu bieten. Foto: Andreas Bauer
Während ihr Sohn Leo das Tor hütet, spielt Nadine Rieke im Angriff der Seiffener Icecrackers.
Während ihr Sohn Leo das Tor hütet, spielt Nadine Rieke im Angriff der Seiffener Icecrackers. Foto: Andreas Bauer
Als Keeper bekam der 13-jährige Leo sofort viel zu tun.
Als Keeper bekam der 13-jährige Leo sofort viel zu tun. Foto: Andreas Bauer
Auch die gastgebenden Icecrackers hatten schöne Angriffe zu bieten.
Auch die gastgebenden Icecrackers hatten schöne Angriffe zu bieten. Foto: Andreas Bauer
Marienberg
Zwei Kölner Haie verstärken Eishockey-Team im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
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Über Zuwachs können sich die Seiffener Icecrackers freuen. Unter anderem spielen jetzt zwei Akteure für die Freizeitmannschaft, die zuvor bei einem großen Verein waren – jedoch nicht bei den Profis.

Im knallharten Eishockey-Konzert der robusten Männer hat sie munter mitgemischt. Doch als die Nummer 11 der Seiffener Icecrackers den Helm abnahm, wurde klar, dass diesmal auch eine Frau für das Freizeitteam aus dem Spielzeugdorf auflief. Das Freundschaftsspiel gegen die Liebenauer Eistiger stellte für Nadine Rieke die zweite Partie im...
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