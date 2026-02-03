MENÜ
Auf spektakuläre Aktionen der Icecrackers können sich die Fans noch öfter freuen.
Auf spektakuläre Aktionen der Icecrackers können sich die Fans noch öfter freuen. Bild: Andreas Bauer
Auf spektakuläre Aktionen der Icecrackers können sich die Fans noch öfter freuen.
Auf spektakuläre Aktionen der Icecrackers können sich die Fans noch öfter freuen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Eishockey-Jubiläum im Erzgebirge geht in die Verlängerung
Von Andreas Bauer
Eigentlich wollten die Seiffener Icecrackers ihr 20-jähriges Bestehen mit vier Events feiern. Die Lust aufs Spielen ist aber so groß, dass das Programm wohl etwas erweitert wird.

Mit dem Yash-Cup ist das Jubiläum „20 Jahre Eishockey in Seiffen“ in die dritte Runde gegangen. Nach dem Adventshockey und dem Christmas Game mussten sich die gastgebenden Icecrackers in diesem Vierer-Turnier mit Rang 3 begnügen. „Es war noch spektakulärer als sonst. Die Zuschauer haben besonders intensive Matches zu sehen bekommen“,...
