Eishockey-Jubiläum im Erzgebirge geht in die Verlängerung

Eigentlich wollten die Seiffener Icecrackers ihr 20-jähriges Bestehen mit vier Events feiern. Die Lust aufs Spielen ist aber so groß, dass das Programm wohl etwas erweitert wird.

Mit dem Yash-Cup ist das Jubiläum „20 Jahre Eishockey in Seiffen“ in die dritte Runde gegangen. Nach dem Adventshockey und dem Christmas Game mussten sich die gastgebenden Icecrackers in diesem Vierer-Turnier mit Rang 3 begnügen. „Es war noch spektakulärer als sonst. Die Zuschauer haben besonders intensive Matches zu sehen bekommen“,... Mit dem Yash-Cup ist das Jubiläum „20 Jahre Eishockey in Seiffen“ in die dritte Runde gegangen. Nach dem Adventshockey und dem Christmas Game mussten sich die gastgebenden Icecrackers in diesem Vierer-Turnier mit Rang 3 begnügen. „Es war noch spektakulärer als sonst. Die Zuschauer haben besonders intensive Matches zu sehen bekommen“,...