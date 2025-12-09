20 Jahre Eishockey im Spielzeugdorf: Wie die Seiffener Icecrackers ihr Jubiläum feiern

Marienberg
Anlässlich ihres runden Geburtstags haben die Puckjäger aus dem mittleren Erzgebirge vier Events auf die Beine gestellt. Zum Auftakt gab es das Duell mit den Bobritzsch Beavers.
Ob nun die Nussknacker aus Seiffen oder die Biber aus Bobritzsch fester zubeißen können, wurde nicht abschließend geklärt. Schließlich ging das Adventshockey, in dem sich die Icecrackers aus dem Spielzeugdorf und die Beavers aus Mittelsachsen gegenüberstanden, mit einem Endstand von 7:7 unentschieden aus. „Bei uns gibt es keine Verlierer,...
