Das sind die schönsten Bilder vom weltgrößten Skoda-Treffen im Erzgebirge

Mehr als 550 Skoda-Fahrzeuge in den ausgefallensten Designs sind auf dem Katzenstein in Pobershau zur Schau gestellt worden: Von Krümelmonster-Lackierung bis hin zum passenden Bobby-Car für den Skoda-Nachwuchs.

Das Auge des Betrachters war gefordert an diesem Wochenende beim weltgrößten Skoda-Treffen auf dem Katzenstein in Pobershau. In jeder dieser mehr als 550 originellen Karossen stecken Liebe, Arbeit, zahlreiche originelle Ideen sowie Geschichten, die sich bei diesem zweitägigen Treffen erzählt werden. Ein Familien-Treffen mit Auto, Kindern,...