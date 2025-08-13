Der Notenretter aus dem Erzgebirge: André Wulf aus Lippersdorf komponiert für einen norwegischen Verlag

André Wulf nimmt alte unfertige Stücke und bringt diese zu einem musikalischen Ende. Damit besetzt der Erzgebirger eine Nische. Eine Nische, mit der sich sogar Geld verdienen lässt.

Musik ist eine hochkomplexe Sache. Noten müssen miteinander in Beziehung treten, harmonieren. Es geht um Struktur, um Rhythmus und Dynamik. André Wulf weiß das nur zu gut. Schließlich ist er der Notenretter aus dem Erzgebirge.