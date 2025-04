Die Vorbereitungen haben begonnen: Kaffee-Kurt fiebert neuer Saison im Pressnitztal entgegen

Einkaufen, Kekse sowie Kuchen backen und verpacken – für den Kult-Erzgebirger werden die Nächte wieder kurz. Mit der Öffnung seiner Bude beginnt ein Kreislauf, der erst mit der Winterpause endet.

Derzeit zählt der als Kaffee-Kurt bekannte Steffen Konkol schon die Tage bis zum 18. April. Am Karfreitag wird er punkt 10 Uhr seinen Stand am Preßnitztalmuseum in Niederschmiedeberg das erste Mal in diesem Jahr öffnen. Bis dahin hat er noch einiges zu Hause zu erledigen. Dazu nutzt er in der Regel immer die Zeit von November bis März. Im...