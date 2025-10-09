Erinnerungen an ein Jahrhundertereignis: „Wir wissen nicht, ob wir das überleben“

Marienberg
Olbernhau war ein Zentrum der Friedlichen Revolution. Während einige Zeitzeugen heute mit Humor von den Ereignissen berichten, haben andere noch immer schwer daran zu tragen.
Über nicht weniger als ein Jahrhundertereignis sollte jüngst in Olbernhau gesprochen werden. Doch zunächst galt es, eine Randnotiz zu klären: An welchem Wochentag begann der Funke der Friedlichen Revolution auch nach Olbernhau überzuspringen? Fest stand indes von Beginn an, dass es Anfang November 1989 bereits Tausende waren, die in der Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.