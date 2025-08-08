Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Grenze hat ein Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei ignoriert. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn
An der Grenze hat ein Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei ignoriert. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn
Marienberg
Erzgebirge: Grenzübertritt mit Folgen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Anhaltezeichen ignoriert: Ein Fahrzeug kehrt an der Grenze um. Die Bundespolizei verfolgt es bis nach Tschechien. Nicht alle Insassen hatten Papiere, die ihren Aufenthalt in Deutschland legitimieren.

Rübenau.

Bei der tschechischen Ausländerpolizei hat die versuchte Einreise mehrerer Personen am 7. August geendet. Passiert war zuvor Folgendes: Einsatzkräfte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landespolizei und Bundespolizei wollten an diesem Tag gegen 10 Uhr ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung nach erfolgter Einreise aus Tschechien am Grenzübergang Rübenau/Kalek einer Kontrolle unterziehen.

Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen der zivilen Einsatzkräfte gesehen hatte, kehrte er umgehend nach Tschechien zurück, teilt die Bundespolizei mit. Da dies aufgrund des Deutsch-Tschechischen Polizeivertrages möglich ist, wurde die Verfolgung aufgenommen und das Fahrzeug gleich nach der Grenze in Tschechien gestoppt. Fahrer war ein 37-jähriger irakischer Staatsangehöriger, der sich mit einem für Deutschland gültigen Aufenthaltstitel ausweisen konnte. Weitere Insassen waren zwei Iraker im Alter von 18 Jahren, ein Iraker im Alter von 19 Jahren sowie ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger. Diese Insassen hatten keine Papiere bei sich, die ihren Aufenthalt in Deutschland legitimieren.

Alle Personen wurden vor Ort von der tschechischen Ausländerpolizei übernommen und nach Chomutov gebracht. Die Bundespolizei hat außerdem Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern und der unerlaubten Einreise eröffnet. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
